В Татарстане выросло число незарегистрированных судов

news_top_970_100
Республика
20 сентября 2024  11:52
Автор:
Эндже Гарафиева

По словам врио главного управления МЧС России по республике Регины Гаязовой, с начала года выявлено на 21 случай больше, чем в прошлом, когда суда не прошли обязательное техническое освидетельствование, которое необходимо проводить каждые пять лет.

Участились и случаи управления судном без соответствующих прав, а также без регистрации плавсредства.

Кроме того, за этот же период зафиксировано почти тысяча нарушений со стороны судоводителей. Чаще всего нарушаются правила плавания и правила обеспечения безопасности пассажиров.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане выросло число незарегистрированных судов
Татарстанские спортсмены завоевали 33 медали международного турнира по ушу
Фарид Мухаметшин вновь возглавил Госсовет Татарстана
Фарид Мухаметшин вновь возглавил Госсовет Татарстана
Звезда «Ак Барс Шоу» поборется за корону международного конкурса красоты
Звезда «Ак Барс Шоу» поборется за корону международного конкурса красоты
В Казани отреставрируют исторический особняк Ушковой
В парк Урицкого приходят счастливые люди
В Казани ограничат продажу алкоголя в дни матча «Рубин» - ЦСКА
Вьетнам подтвердил участие в казанском саммите БРИКС