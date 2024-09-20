В Татарстане выросло число незарегистрированных судов

По словам врио главного управления МЧС России по республике Регины Гаязовой, с начала года выявлено на 21 случай больше, чем в прошлом, когда суда не прошли обязательное техническое освидетельствование, которое необходимо проводить каждые пять лет.

Участились и случаи управления судном без соответствующих прав, а также без регистрации плавсредства.

Кроме того, за этот же период зафиксировано почти тысяча нарушений со стороны судоводителей. Чаще всего нарушаются правила плавания и правила обеспечения безопасности пассажиров.