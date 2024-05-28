В Татарстане выросло количество ложных сообщений о терактах

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Город
28 мая 2024  12:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Управление ФСБ России по Татарстану выразило беспокойство из-за значительного роста распространения сообщений о ложных угрозах террористического характера, поступающих с иностранных сервисов электронной почты, и направленных на важные объекты региона.

УФСБ России по РТ призывает жителей региона не поддаваться провокациям, тщательно проверять и анализировать получаемую информацию, а также сообщать в правоохранительные органы о случаях размещения в сети Интернет или на иных ресурсах публикаций, целью которых является распространение панических настроений в обществе. Ведомство также напомнило о ответственности за распространение ложной информации об актах терроризма.

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