В Татарстане высадили 1,5 млн деревьев

Сегодня под Казанью прошла ежегодная акция «Сад памяти», посвящённая празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Она прошла на пяти площадках, главная из которых расположилась в Ноксинском лесу, все остальные — в Высокогорском и Лаишевском районах.

Для участников подготовили саженцы сосны, ели, лиственницы – в общей сложности, 1,5 млн в честь 380 тысяч погибших на полях сражения войны татарстанцев.

Ранее мы писали, что в этом году акцию поддержат 35 государств: Азербайджан, Венгрия, Армения и другие страны.