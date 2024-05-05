В Татарстане высадили 1,5 млн деревьев

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Республика
5 мая 2024  10:30
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня под Казанью прошла ежегодная акция «Сад памяти», посвящённая празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Она прошла на пяти площадках, главная из которых расположилась в Ноксинском лесу, все остальные — в Высокогорском и Лаишевском районах. 

Для участников подготовили саженцы сосны, ели, лиственницы – в общей сложности, 1,5 млн в честь 380 тысяч погибших на полях сражения войны татарстанцев.

Ранее мы писали, что в этом году акцию поддержат 35 государств: Азербайджан, Венгрия, Армения и другие страны.

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