В Татарстане высадили специальный сорт сирени, привезенной из Волгограда – она символ Великой Победы

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Республика
9 мая 2024  08:51
Автор:
Эндже Гарафиева

Всероссийская акция «Сирень победы» добралась и до Татарстана – в республике теперь есть несколько памятных аллей, где высадили специальный сорт сирени.

Саженцы сорта «Севастопольский салют» были привезены в Татарстан из Волгоградской области. Дерево выбрано не случайно, так как именно сирень стала символом Великой Победы.

Аллеи расположились в Казани у гимназии №83, православной гимназии святителя Гурия Казанского и в детском саду «Росток». Также созданы в лагере «Добрый» Высокогорского района, в Пестречинском районе в парке Памяти и в Алексеевском районе – у молодежного центра «СинЭнергия».

В акции приняли участие более 300 молодых людей.

«Это не просто однодневное мероприятие, а целая история. Когда вырасту, смогу своим детям показать и рассказать, что когда-то, я тоже отдыхал в этом лагере и именно эту сирень мы посадили сами, как живой памятник нашим героям», – считает Чингиз Гатауллин.

Фото: Минмолодежи РТ

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