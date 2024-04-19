В Татарстане высадят 2 млн саженцев деревьев и кустарников

На этой неделе в РТ стартовал лесокультурный сезон, в рамках которого специалисты проведут лесовосстановление и лесоразведение на площади 2,5 тыс. га. Для этого было подготовлено 700 кг семян и 2 млн саженцев деревьев и кустарников.

Подробнее об этом рассказал в ходе брифинга в Кабмине РТ министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Комплекс мероприятий проводится в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» нацпроекта «Экология». С 2021 года в республике росло процентное соотношение посаженных деревьев к вырубленным. В 2023 году этот показатель достиг 163,5%.

- Посадка лесных культур планируется на площади 1,4 тыс. га, мероприятия по естественному лесовосстановлению - на 1 тыс. га, по комбинированному лесовосстановлению - на 4 га, по лесоразведению - на 104 га, - рассказал министр.

Также в Татарстане планируется провести работы по защитному лесоразведению на площади 2,1 тыс. га. Такие мероприятия проводятся на территориях, не относящихся к лесному фонду. В них примут участие специалисты Минсельхоза РТ. Также деревья будут сажать республиканские предприятия для компенсации выбросов парниковых газов.

Министр рассказал, что в Татарстане достаточно посадочного материала. В республике будут проведены работы по компенсационному лесовосстановлению и лесоразведению на площади 500 га. Совокупная площадь воспроизводства лесов составит более 5 тыс. га.

В Татарстане проходит обработка лесов с целью ликвидации очагов размножения непарного шелкопряда. На эти цели выделено 34 млн рублей.

- Обработка будет проведена наземным и авиационным способом с помощью биологического препарата на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств, - прокомментировал Равиль Кузюров.

Каждый татарстанец сможет посадить дерево в честь героя в рамках международной акции «Сад памяти», приуроченной к празднованию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году она пройдет 4 мая.

- Согласно историческим данным, с фронта не вернулись домой к своим родным и близким 378 тысяч татарстанцев, - напомнил глава минлесхоза.

Близ Казани акция пройдет на четырех площадках: в районе поселка Бирюлинского зверосовхоза, села Семиозерка Высокогорского района, села Тарлаши и в Матюшинском сельском поселении Лаишевского района. В общей сложности на них планируется высадить 50 тысяч деревьев.