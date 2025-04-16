В Татарстане высадят миллион деревьев в память о героях войны

news_top_970_100
Республика
16 апреля 2025  16:13

С 21 по 26 апреля в Татарстане пройдет международная акция «Сад памяти», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие призвано сохранить историческую память и почтить подвиг 378 тысяч жителей республики, не вернувшихся с фронта.

Как сообщил министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров, акция охватит 320 площадок, где планируется высадить более миллиона саженцев. Центральное мероприятие состоится 26 апреля.

Вблизи Казани посадки пройдут в четырех локациях: у станции Калинино, остановки Научный городок (Высокогорский район), а также рядом с деревнями Пиголи и Вороновка (Лаишевский район). Начало в 10:00. Участникам предоставят инвентарь и посадочный материал.

Акция проводится по инициативе Президента России в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Полный перечень площадок доступен на официальном сайте сад-памяти.рф.

Организаторами выступают Минприроды России, Рослесхоз, Фонд памяти полководцев Победы, движение «Волонтеры Победы» и АНО «Сад Памяти».

news_right_column_240_400
Новости
Казанские туристы второй день не могут вылететь из Шарм-эль-Шейха
Казань готовится к генеральной уборке
В Татарстане высадят миллион деревьев в память о героях войны
Волынец предложила бесплатную парковку для многодетных семей в Татарстане
Казанский альфонс обманул 21 женщину на 44 миллиона рублей
В Татарстане 20 новых объектов вошли в реестр культурного наследия
В Казани задержали организаторов нелегального порно-бизнеса с доходом 77 млн рублей
В Чистополе сгорел ангар, в Ремплере горит производство