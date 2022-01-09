В Татарстане вытаскивают фуру, провалившуюся под лед на переправе через Каму

В Татарстане вытаскивают 35-тонную фуру, которая провалилась под лед на переправе через Каму. Об этом сообщает «Татар-информ».

Накануне грузовая машина оказалась в воде из-за повышенной допустимой массы. Проезд через переправу разрешен только авто массой не более 3,5 тонн.

По словам очевидцев, на место происшествия пригнали тягач. Он будет тащить фуру. Также для облегчения массы фуры ее разгрузили. В кузове был каучук.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане на переправе через Каму под лед провалилась фура.