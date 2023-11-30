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В Татарстане выясняют, как семью могли переселить в квартиру без света, газа и отопления

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Республика
30 ноября 2023  15:25
Автор:
Виктория Осинина

Председателю Следственного комитета России будет доложено о ходе доследственной проверки по факту нарушения прав татарстанцев, сообщает СУ СКР по РТ.

В СМИ прошла информация о том, что в Тукаевском районе семье, переселяемой из аварийного жилья, была предоставлена квартира в непригодном состоянии – в ней отсутствовали электричество, отопление, канализация и газ. По данному факту следственными органами СК России по РТ проводится процессуальная проверка.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

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