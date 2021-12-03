В Татарстане выявили 14 новых случаев заражения гриппом

В Татарстане за прошедшую неделю выявили 14 новых случаев заражения гриппом. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

Всего на сегодняшний день в республике 29 случаев заражения гриппом, из них 26 случаев заражением вирусом AH3M2.

«Это говорит о том, что вирус гриппа циркулирует, и в дальнейшем мы ожидаем увеличение циркуляции», — добавила спикер.

Авдонина отметила, что помимо роста заболеваемости гриппом, в республике растет и заболеваемость ОРВИ и призвала граждан к вакцинации.