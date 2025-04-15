В Татарстане выявили 551 нарушение в ходе экологического двухмесячника

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Республика
15 апреля 2025  12:15

С начала санитарно-экологического двухмесячника в республике зафиксировали 551 нарушение природоохранного законодательства и вынесли 87 предупреждений. Об этом сообщил первый замминистра экологии РТ Ильнур Губайдуллин.

Контроль ведётся в том числе с воздуха. Во время первых авиаоблётов 3 апреля в девяти районах и Набережных Челнах обнаружили 150 нарушений. Следующий осмотр с воздуха запланирован на 16 апреля – будут проверены территории Юго-Восточной зоны Татарстана.

«По поручению Рустама Минниханова к 9 мая всё должно быть приведено в идеальный порядок», – подчеркнул Губайдуллин. Работы по наведению чистоты продолжаются во всех муниципалитетах республики.

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