 В Татарстане выявили 58 новых случаев заражения гриппом
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В Татарстане выявили 58 новых случаев заражения гриппом

Заболеваемость гриппом выше уровня предыдущей недели на 11%.

Республика
10 декабря 2021  10:12
Автор:
Ольга Полякова

В Татарстане за прошедшую неделю выявили 58 новых случаев заражения гриппом. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

«Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в отличии от коронавирусной инфекции нас не радует. Заболеваемость выше предыдущей недели на 11%. Превышение эпидпорога происходит за счет взрослых и школьников», — отметила спикер.

Всего на сегодняшний день в республике 87 случаев заражения гриппом, из них 84 случаев заражением вирусом AH3M2.

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