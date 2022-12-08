 В Татарстане выявили 580 нарушений земельного законодательства
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В Татарстане выявили 580 нарушений земельного законодательства

В регионе провели проверку свыше 1 млн га. сельхозугодий.

Республика
8 декабря 2022  19:12
Автор:
Карина Кострулева

Росреестр РТ в этом году провел исследование более 3 тыс. сельхозугодий на площади свыше 1 млн га. земли. Было выявлено 580 признаков нарушений земельного законодательства, из них 77 — это складирование ТБО и 57 незаконных карьеров. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе ведомства. 

Также в пресс-службе отметили, что всего было вынесено более 7 тыс. предостережений о недопустимости нарушения требований. Также нарушителям выдали 528 предписаний об устранении недостатков.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане за три месяца выявили 8 организаций с признаками нелегальной деятельности.

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