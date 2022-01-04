В Татарстане выявили 93 случая заражения COVID-19 за сутки

В Республике Татарстан обнаружили 93 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в республиканском Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Госпитализиировано 33 человека, 60 заболевших получают лечение на дому.

По итогу за весь период пандемии в Татарстане зарегистрировали более 42 тыс. случаев, из которых в более 36 тыс. случаях пациенты выздоровели. Летальных исходов из-за заражения инфекцией медики зафиксировали более тысячи.

В России за сутки выявили более 16 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Всего заболели более 10 млн человек, вылечилось более 9 млн.