 В Татарстане выявили 93 случая заражения COVID-19 за сутки
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В Татарстане выявили 93 случая заражения COVID-19 за сутки

В России за сутки обнаружили более 16 тыс. случаев заболевания.

Республика
4 января 2022  12:53
Автор:
Ольга Ильина

В Республике Татарстан обнаружили 93 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в республиканском Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Госпитализиировано 33 человека, 60 заболевших получают лечение на дому. 

По итогу за весь период пандемии в Татарстане зарегистрировали более 42 тыс. случаев, из которых в более 36 тыс. случаях пациенты выздоровели. Летальных исходов из-за заражения инфекцией медики зафиксировали более тысячи.

В России за сутки выявили более 16 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Всего заболели более 10 млн человек, вылечилось более 9 млн.

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