В Татарстане выявили почти 180 автомобилей с превышением выбросов

В Татарстане завершилась ежегодная операция «Чистый воздух», проводимая в рамках национального проекта «Экология». В течение четырех месяцев, с июня по сентябрь, сотрудники Министерства экологии республики совместно с Госавтоинспекцией, а в этом году и с Ространснадзором, проверили на дорогах республики почти 6,5 тысяч автомобилей.

В результате проверки выявлено 177 автомобилей, выхлопные газы которых содержат превышающее норму количество вредных веществ. Это составляет 2,7% от общего числа проверенных машин. Большая часть нарушителей – легковые автомобили (167), также выявлено 7 грузовиков и 3 автобуса с превышением норм выбросов. С владельцами этого транспорта проведены разъяснительные беседы.

Отмечается, что в Татарстане наблюдается положительная динамика. Количество автомобилей с высоким уровнем выбросов постепенно снижается. Этому способствует обновление автопарка, вывод из эксплуатации старых машин, а также использование более экологичного топлива. Так, с 1994 года доля автотранспорта с превышением норм выбросов снизилась в десять раз.