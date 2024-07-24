В Татарстане выявлено несколько десятков мигрантов-нарушителей

В Татарстане правоохранительные органы провели рейды по соблюдению миграционного законодательства. В результате, выявлено более 30 нарушений.

В ходе проверки одной из овощных баз в Казани выявлены 23 мигранта, нарушающих законодательство. На территории строящегося жилого комплекса в Нижнекамске – 9 иностранцев, осуществлявших трудовую деятельность без соответствующего разрешения.

В отношении нарушителей составлено 37 протоколов об административном правонарушении, в том числе по статьям «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и «Незаконное осуществление трудовой деятельности». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Решением судов 14 иностранных граждан подлежат принудительному выдворению за пределы Российской Федерации.