В Татарстане выявлено несколько десятков мигрантов-нарушителей

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Республика
24 июля 2024  10:16
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане правоохранительные органы провели рейды по соблюдению миграционного законодательства. В результате, выявлено более 30 нарушений.

В ходе проверки одной из овощных баз в Казани выявлены 23 мигранта, нарушающих законодательство. На территории строящегося жилого комплекса в Нижнекамске – 9 иностранцев, осуществлявших трудовую деятельность без соответствующего разрешения.

В отношении нарушителей составлено 37 протоколов об административном правонарушении, в том числе по статьям «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и «Незаконное осуществление трудовой деятельности». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Решением судов 14 иностранных граждан подлежат принудительному выдворению за пределы Российской Федерации.

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