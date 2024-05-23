В Татарстане выявлены партии зерна с высоким содержанием пестицидов

В Татарстане зафиксированы случаи обнаружения значительного количества пестицидов в партиях зерна, сообщила директор Центра оценки качества зерна в РТ Татьяна Менликиева.

По её словам, выявленные превышения пестицидов в зерновых культурах вызывают серьёзные опасения. О таких находках незамедлительно сообщается в Россельхознадзор для принятия соответствующих мер.

При этом, по словам директора центра, в зерновых культурах не было выявлено геномодифицированных организмов (ГМО). Однако, в 2021 году произошёл инцидент с экспортом рапса в Иран, когда в партии были обнаружены незарегистрированные линии ГМО. Экспорт был остановлен, что позволило предотвратить международный скандал, отметила Менликиева, добавив, что в Иране и странах ЕС полностью запрещено наличие ГМО, в отличие от России, где допустимо содержание до 0,9%.