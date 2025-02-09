В Татарстане взлетели закупочные цены на молоко

В Татарстане в 2024 году наблюдается значительный рост закупочных цен на сырое молоко, что особенно ощутимо для малых фермерских хозяйств. По словам главы Минсельхоза РТ Марата Зяббарова, средняя цена реализации молока достигла 36 рублей 16 копеек, что на 37% превышает прошлогодние показатели. При этом, закупочные цены варьируются в зависимости от района: лидерами по высоким ценам являются Балтасинский, Высокогорский, Арский и Кукморский районы, а самые низкие цены зафиксированы в Лениногорском, Зеленодольском, Дрожжановском и Апастовском.