В Татарстане взорвался газовый котел в частном доме — пострадали три человека

В Арском районе Татарстана взорвался газовый котел в частном доме, из-за которого пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Сообщение о хлопке котла в селе Тюбяк-Чекурча поступило сегодня. На место происшествия выехали пожарные, где обнаружили дом, в котором была разрушена одна стена и кровля, дыма и огня не было.

По данным министерства, произошел взрыв газовоздушной смеси бензина, использованный для розжига печи, так как в помещении отсутствовал газ.

При хлопке пострадали двое мужчин и одна женщина. Они доставлены с ушибами в местную больницу.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани два человека отравились угарным газом у себя в квартире.