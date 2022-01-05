 В Татарстане взорвался газовый котел в частном доме — пострадали три человека
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В Татарстане взорвался газовый котел в частном доме — пострадали три человека

По данным МЧС, произошел хлопок газовоздушной смеси бензина.

Республика
5 января 2022  14:02
Автор:
Роза Габитова

В Арском районе Татарстана взорвался газовый котел в частном доме, из-за которого пострадали три человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ.

Сообщение о хлопке котла в селе Тюбяк-Чекурча поступило сегодня. На место происшествия выехали пожарные, где обнаружили дом, в котором была разрушена одна стена и кровля, дыма и огня не было.

По данным министерства, произошел взрыв газовоздушной смеси бензина, использованный для розжига печи, так как в помещении отсутствовал газ.

При хлопке пострадали двое мужчин и одна женщина. Они доставлены с ушибами в местную больницу.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани два человека отравились угарным газом у себя в квартире.

 

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