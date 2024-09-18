В Татарстане хотят передать право определять стоимость парковки Кабмину РТ

Если законопроект будет принят, то правительство республики сможет самостоятельно определять методику расчета стоимости парковки на дорогах местного значения и устанавливать максимальный размер платы. Ранее эти полномочия были у муниципалитетов, а методика расчета должна была опираться на рекомендации Минтранса РФ.

Кроме того, Кабмин РТ получит право утверждать проекты организации дорожного движения, а также контролировать создание условий для использования электромобилей и гибридных автомобилей.

Авторы законопроекта объясняют эти изменения необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с последними поправками в федеральный закон «Об организации дорожного движения».