В Татарстане хотят передать право определять стоимость парковки Кабмину РТ

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Республика
18 сентября 2024  08:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Если законопроект будет принят, то правительство республики сможет самостоятельно определять методику расчета стоимости парковки на дорогах местного значения и устанавливать максимальный размер платы. Ранее эти полномочия были у муниципалитетов, а методика расчета должна была опираться на рекомендации Минтранса РФ.

Кроме того, Кабмин РТ получит право утверждать проекты организации дорожного движения, а также контролировать создание условий для использования электромобилей и гибридных автомобилей.

Авторы законопроекта объясняют эти изменения необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с последними поправками в федеральный закон «Об организации дорожного движения».

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Новости
В Татарстане хотят передать право определять стоимость парковки Кабмину РТ
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