 В Татарстане за 1 января произошло 14 пожаров
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В Татарстане за 1 января произошло 14 пожаров

Два человека погибли, троих удалось спасти. 

Республика
2 января 2022  14:22
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за 1 января зарегистрировано 14 пожаров. Два человека погибли, троих удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. 

Основные причины пожаров: неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении, неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Основная причина пожаров с гибелью людей — неосторожность при курении.

Кроме этого, были инциденты, связанные с пиротехникой. 1 января поступило сообщение о том, что в РКБ обратилась 60-летняя женщина, которая получила ожоги лица от петарды.

Также в 00:49 1 января поступило сообщение о том, что из-за взрыва петарды 54-летний мужчина получил термические ожоги обеих кистей руки первой степени. Пострадавший обратился в Елабужскую ЦРБ, где ему оказали помощь.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана отравились угарным газом четыре человека, двое из них дети. Все пострадавшие находятся в ДРКБ с отправлением средней степени тяжести.

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