В Татарстане за 11 месяцев произвели почти полтора миллиарда яиц

Развитое сельское хозяйство позволяет республике полностью обеспечивать жителей самыми востребованными продуктами.

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Республика
16 декабря 2023  16:38
Автор:
Дмитрий Смирнов

Минсельхозпрод РТ сообщает, что сегодня в Казани и других крупных городах Татарстана вновь прошли сельскохозяйственные ярмарки. Напомним, они начались с 9 сентября и проходят на 14 площадках Казани, двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского муниципального района, а также на трех площадках Нижнекамска. А завершающая ярмарка в этом году пройдет 23 декабря.
Работу площадок, расположенных по улицам Чехова и Тинчурина, в ходе личного посещения оценил заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Как и ожидалось, сегодня был отмечен повышенный спрос на яйца. Уже к 8 утра на ярмарочных площадках Казани их было реализовано около 200 тысяч штук. 
Минсельхозпрод РТ раскрыл следующие данные: Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. На душу населения яиц производится на 13% выше нормы потребления. Молока производим на 28% больше, чем потребляем, производство мяса выше нормы потребления на 29%.  За 11 месяцев текущего года произведено яиц 1,453 млрд яиц, что на 33,6 млн штук больше аналогичного периода прошлого года.

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