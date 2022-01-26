В Татарстане за 2021 год пресекли более 60 случаев сбыта алкоголя без лицензии

В прошлом году сотрудники Госалкогольинспекции Татарстана пресекли 67 случаев продажи алкоголя при отсутствии лицензии. Об этом на итоговом совещании сообщил руководитель Госалкогольинспекции республики Жаудат Ахметханов, пишет «Татар-информ».

«С каждым торговым объектом, в котором выявлялась «безлицензионка», проводилась индивидуальная работа. В некоторых случаях деятельность магазинов была прекращена», – рассказал руководитель надзорного органа

Тем не менее, число магазинов, где безлицензионно продают алкоголь, по сравнению с прошлым годом стало меньше. Если в том году случаев было 67, то в позапрошлом, 2020 – 85 случаев.