В Татарстане за прошлый год снизилось число осужденных почти на 17%

В Татарстане за 2021 год колличество осужденных снизилось на 16,6%, сообщил начальник УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев.

«Снижение численности свойственно всем исправительным колониям и прежде всего учреждениям общего режима, где число осужденных уменьшилось за год на 16,6%», – рассказал он.

Сейчас в колониях Татарстана находится 9202 заключенных. По сравнению с 2020 годом, их стало меньше на 146 человек.

Эдуард Хиалеев также отметил, что в прошлом году сотрудники УФСИН по РТ провели большую работу по обеспечению достойных условий в местах лишения свободы, а также провели немало воспитательной и социальной работы с заключенными.