 В Татарстане за прошлый год снизилось число осужденных почти на 17%
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В Татарстане за прошлый год снизилось число осужденных почти на 17%

В республике на 146 осужденных стало меньше.

Республика
20 января 2022  18:55
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане за 2021 год колличество осужденных снизилось на 16,6%, сообщил начальник УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев.

«Снижение численности свойственно всем исправительным колониям и прежде всего учреждениям общего режима, где число осужденных уменьшилось за год на 16,6%», – рассказал он.

Сейчас в колониях Татарстана находится 9202 заключенных. По сравнению с 2020 годом, их стало меньше на 146 человек.

Эдуард Хиалеев также отметил, что в прошлом году сотрудники УФСИН по РТ провели большую работу по обеспечению достойных условий в местах лишения свободы, а также провели немало воспитательной и социальной работы с заключенными.

 

 

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