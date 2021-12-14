В Татарстане за 2021 год умерло на две тысячи человек больше, чем за прошлый. За этот год скончались более 56 тыс. татарстанцев. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Добавим, что за позапрошлый 2019 год умерли 42,6 тыс. татарстанцев. По данным Минздрава РТ, тогда коэффициент общей смертности составлял 11 человек на тысячу. В ноябре 2021 года он составил 15,7 случая на тысячу.

Ранее Минздрав РТ объяснил сверхсмертность населения от COVID-19 в России осложнениями. Статистика смертности растет по трем контингентам населения.