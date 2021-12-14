 В Татарстане за 2021 год умерло на две тысячи человек больше, чем за прошлый
news_header_top_970_100

В Татарстане за 2021 год умерло на две тысячи человек больше, чем за прошлый

Причины роста смертности в Минздраве РТ связывают с одной из самых высоких в ПФО продолжительностью жизни.

Республика
14 декабря 2021  18:54
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за 2021 год умерло на две тысячи человек больше, чем за прошлый. За этот год скончались более 56 тыс. татарстанцев. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». 

Добавим, что за позапрошлый 2019 год умерли 42,6 тыс. татарстанцев. По данным Минздрава РТ, тогда коэффициент общей смертности составлял 11 человек на тысячу. В ноябре 2021 года он составил 15,7 случая на тысячу.

Ранее Минздрав РТ объяснил сверхсмертность населения от COVID-19 в России осложнениями. Статистика смертности растет по трем контингентам населения.

Новости
Дом в Альметьевске захватили крысы, которые не боятся людей
В Камско-Устьинском районе утонул мужчина
В Татарстане средняя зарплата работников культуры составила 37,8 тыс. рублей
В Казани в 2022 году тариф на водоотведение может подорожать на 41%
Гендиректор «Рубина»: у клуба полное и безусловное доверие к Слуцкому
В Татарстане за сутки от ковида скончались пять человек
Путин к новогодним праздникам поручил удвоить выплаты врачам, работающим с ковидом
В Татарстане за 2021 год умерло на две тысячи человек больше, чем за прошлый