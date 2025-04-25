В Татарстане за четыре месяца произошло 754 ДТП с 73 погибшими

С начала года по 24 апреля на дорогах Татарстана зарегистрировано 754 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 73 человека и пострадали 947. Эти данные привёл заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по РТ Дамир Бикмухаметов на пресс-конференции в Казани.

Он отметил, что за первый квартал 2024 года в республике произошло 573 аварии: 52 человека погибли, 740 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП сократилось на 32 случая, число погибших — на 13, а пострадавших — на 22.

Бикмухаметов подчеркнул, что часть аварий произошла из-за переутомления водителей, которые теряли концентрацию или засыпали за рулём. Особенно трагичные случаи зафиксированы в Актанышском и Высокогорском районах, где в ДТП пострадали не только водители, но и их близкие.