 В Татарстане за год более 2 тысяч обманутых дольщиков были восстановлены в правах
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В Татарстане за год более 2 тысяч обманутых дольщиков были восстановлены в правах

Цифра превысила суммарный показатель за три предшествующих года.

Республика
1 января 2022  17:16
Автор:
Ольга Полякова

В Татарстане за 2021 год 2,4 тыс. обманутых дольщиков были восстановлены в правах. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает Фонд по защите прав граждан-участников долевого строительства республики.

Татарстанский фонд занял первое место среди республиканских застройщиков по объему завершенного строительства. С опережением графика были введены в эксплуатацию шесть из семи домов.

Число граждан, восстановленных в правах при этом превысило суммарный показатель за три предыдущих года.

«Темпы восстановления прав обманутых дольщиков были высоко оценены руководством федерального Фонда защиты прав дольщиков», — отмечается в сообщении.

Напоминаем, что при заключении договора долевого участия следует изучить проектную декларацию на строительство объекта, разрешение на строительство и документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок.

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