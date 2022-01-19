В Татарстане за год была выплачена задолженность по аренде земли в размере 41,5 млн рублей

В Татарстане с начала 2021 года было достигнуто снижение по задолженностям на 39,5 млн рублей, сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин

Таким образом, за год было выплачено 41,5 млн рублей долгов по аренде земли, а задолженность за аренду имущества, наоборот, возросла на 2 млн рублей.

«Остается значительным уровень задолженности муниципальным бюджетам по арендным платежам. За 11 месяцев прошлого года она составила 479 млн рублей, в том числе 437 млн рублей – за земельные участки и 42 млн рублей – за имущество», – сообщил Аглиуллин.

По его словам, уменьшение задолженности было отмечено в 28 муниципалитетах республики, в числе которых Казань, Нижнекамский район, Чистопольский, Менделеевский и т.д.