В Татарстане за год на развитие туризма потратили 830,7 млн рублей

Госкомитет по туризму РТ подвел итоги прошедшего года. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в республике были реализованы три региональных проекта.

news_top_970_100
Республика
3 января 2024  13:39
Автор:
Владислав Косолапкин

В ГК по туризму рассказали о реализации проектов «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма».

Всего было выделено 830,7 млн рублей, из которых 692,1 млн поступили из федерального бюджета, а 138,6 млн - из республиканского.

В рамках национального проекта было поддержано 49 предпринимателей из Республики Татарстан, которые представили проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения и благоустройству пляжей. Благодаря этой поддержке в республике было создано 229 номеров на 839 мест, а также 21 пляж для комфортного размещения и отдыха туристов на природе. В Казани и Елабуге установили элементы туристической навигации, провели работы по благоустройству и установили арт-объекты. Фестиваль «СоТворение» посетили 57 тыс. человек. Создан Центр развития кадрового потенциала туризма. Госкомитет продолжит участвовать в реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане за год на развитие туризма потратили 830,7 млн рублей
В 2023 году предпринимателям РТ оказали более 44 тысяч нефинансовых услуг
В сети появилось новогоднее видеопоздравление президента РФ Владимира Путина на татарском языке
Скончался бывший замминистра внутренних дел РТ Рафил Нугуманов
В РТ на мероприятия нацпроектов в 2023 году было направлено 46 млрд. рублей
Единовременные выплаты контрактникам из Татарстана не прекратятся в 2024 году
В РТ за 2023 год построено восемь школ на 9,3 тыс. мест
Экологи рассказали о результатах реализации нацпроекта «Экология» в Татарстане