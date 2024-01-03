В Татарстане за год на развитие туризма потратили 830,7 млн рублей

В ГК по туризму рассказали о реализации проектов «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма».

Всего было выделено 830,7 млн рублей, из которых 692,1 млн поступили из федерального бюджета, а 138,6 млн - из республиканского.

В рамках национального проекта было поддержано 49 предпринимателей из Республики Татарстан, которые представили проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения и благоустройству пляжей. Благодаря этой поддержке в республике было создано 229 номеров на 839 мест, а также 21 пляж для комфортного размещения и отдыха туристов на природе. В Казани и Елабуге установили элементы туристической навигации, провели работы по благоустройству и установили арт-объекты. Фестиваль «СоТворение» посетили 57 тыс. человек. Создан Центр развития кадрового потенциала туризма. Госкомитет продолжит участвовать в реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».