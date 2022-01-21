В Татарстане за «круглым столом» обсудили проблемы и перспективы агломераций республики

В Татарстане за «круглым столом» в очном формате обсудили проблемы и перспективы социально-экономического развития агломераций Республики Татарстан, сообщает пресс служба президента РТ.

В мероприятии, в котором также была организована видеосвязь, приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, Председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин, заместитель Премьер-министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и др.

По словам Рустама Минниханова, сегодня агломерации республики имеют наибольшее влияние на развитие экономики, но для успешной их реализации необходимо применять современную правовую базу, привлекать финансовые средства и инфраструктуру.



«Еще при разработке нашей Стратегии-2030 (Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2023 года) мы предусмотрели развитие агломераций как главных точек роста развития экономики. Агломерационно развитие сегодня на слуху, и федеральное Правительство эту тему продвигает», – сообщил Минниханов.

Также Президент отметил, что инфраструктурные кредиты позволяют республике решать проблемы агломераций. По его словам, с помощью этого инструмента уже развиваются Лаишевский и Зеленодольский районы, в дальнейшем планируется приступить к работе в йкамской агломерации и Тукаевском районе.

Также Минниханов напомнил, что для развития агломераций в республике необходимо создание транспортных магистралей, а также в Татарстане в 2022 году планируется построить более 3 млн квадратных метров жилья.