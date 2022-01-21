 В Татарстане за минувшие сутки на уроки не допустили 654 школьника
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В Татарстане за минувшие сутки на уроки не допустили 654 школьника

Десять учебных классов находятся на разобщении.

Республика
21 января 2022  14:02
Автор:
Ольга Полякова

В Татарстане за минувшие сутки до занятий в школах не допустили 654 ребенка с симптомами ОРВИ. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

Всего с первого сентября в школы были не допущены более 33 тыс. детей с симптомами ОРВИ или температурой. На сегодняшний день 10 классов в республике находятся на разобщении: в Чистополе, Набережных Челнах, Менделеевске, Камском Устье, Нижнекамске и Петрицах.

Ранее «КВ» писали, что до конца января в Татарстане появится детская вакцина от коронавируса.

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