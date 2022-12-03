В Татарстане за минувшую неделю подорожали огурцы на 12%

В Татарстанстате опубликовали список продуктов, которые подорожали в период с 21 по 28 ноября.

Лидерами стали огурцы — цена выросла на 12,04%, то есть с 101,91 до 114,15 руб. Второе место заняла белокочанная капуста — стоимость увеличилась на 3,89%, и на третьем месте расположился репчатый лук — цена выросла на 2,5%.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане в связи с индексацией оптовой цены на газ Госкомитет РТ по тарифам пересмотрел розничную цену на газ для населения. Цена вырастет на 53 копейки. Теперь цена за куб. метр составит 6,78 рублей с учетом НДС.