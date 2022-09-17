 В Татарстане за неделю подорожало дизельное топливо
news_header_top_970_100

В Татарстане за неделю подорожало дизельное топливо

Цены на бензин всех марок в республике не изменились.

Республика
17 сентября 2022  10:30
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за неделю, с 5 по 12 сентября, подорожало дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата. 

Так, литр дизтоплива вырос на 18 копеек — с 52,44 до 52,62 рубля. Отметим, что цены на бензин всех марок в республике не изменились. Средняя стоимость 92-го бензина осталась на уровне 45,92 рубля за один литр, 95-го — 49,34 рубля за литр, а 98-го и выше — 52,4 рубля за литр.

Напомним, за позапрошлую неделю, с 29 августа по 5 сентября, в Татарстане также подорожало дизельное топливо. Тогда оно выросло на 4 копейки. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Татарстан занял первое место среди 66 регионов РФ в рейтинге развития рынка газомоторного топлива. Так, республика набрала 87,5 баллов из 100 возможных.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова