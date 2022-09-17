В Татарстане за неделю подорожало дизельное топливо

В Татарстане за неделю, с 5 по 12 сентября, подорожало дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Так, литр дизтоплива вырос на 18 копеек — с 52,44 до 52,62 рубля. Отметим, что цены на бензин всех марок в республике не изменились. Средняя стоимость 92-го бензина осталась на уровне 45,92 рубля за один литр, 95-го — 49,34 рубля за литр, а 98-го и выше — 52,4 рубля за литр.

Напомним, за позапрошлую неделю, с 29 августа по 5 сентября, в Татарстане также подорожало дизельное топливо. Тогда оно выросло на 4 копейки.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Татарстан занял первое место среди 66 регионов РФ в рейтинге развития рынка газомоторного топлива. Так, республика набрала 87,5 баллов из 100 возможных.