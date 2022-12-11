В Татарстане за неделю подорожали огурцы, морковь и помидоры

В Татарстане за неделю (28 ноября — 5 декабря) подорожали овощи и фрукты. Об этом сообщает Татарстанстат.

Так, больше всего цены выросли на огурцы (до 130 рублей за кг), морковь (до 25,91 рублей за кг) и помидоры (до 119,36 рублей за кг). Кроме того, стоимость повысилась и на яблоки (до 84,42 рублей за кг), репчатый лук (до 26,93 рублей за кг), картофель (до 26,43 рублей за кг), белокочанную капусту (до 18,13 рублей за кг) и столовую свеклу (26,7 рублей за кг).

Также подорожали маргарин, вареная колбаса, шоколадные конфеты, свинина, сметана, черный байховый чай, пшено и макароны.

При этом за аналогичный период подешевели сосиски и сардельки, рис, хлеб и хлебобулочные изделия.