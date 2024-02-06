В Татарстане за неделю произошло 42 пожара: два человека погибли

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин, в Татарстане с 29 января по 4 февраля пожарные подразделения совершили 184 выезда по тревоге, из них 42 раза - на тушение пожаров. К сожалению, на пожарах погибли два человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники пожарной охраны спасли восемь человек.

Основными причинами пожаров стали: нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов - это 16 случаев, в 8 пожарах причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей, 14 пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнём и 4 возгорания по другим причинам.

«Чтобы обезопасить свой дом и свою жизнь, установи автономный пожарный извещатель и приобрети огнетушитель. Они существенно увеличат шансы на спасение», - отметил Родыгин.