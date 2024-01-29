В Татарстане за неделю во время пожаров погибло три человека

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Республика
29 января 2024  16:37
Автор:
Виктория Осинина

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин, в республике с 22 по 28 января пожарные подразделения совершили 223 выезда по тревоге, из них 64 раза - на тушение пожаров. К сожалению, на пожарах погибли три человека, пять человек получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники пожарной охраны спасли трех человек. 
 
Основными причинами пожаров стали: нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов - это 21 случай, в 11 пожарах причиной возгорания стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печей, 15 пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем и 7 возгораний по другим причинам. 

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