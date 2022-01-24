 В Татарстане за неделю выпало 25 мм осадков
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В Татарстане за неделю выпало 25 мм осадков

Состояние озимых культур в полях Татарстана держится на хорошем и удовлетворительном уровне.

Республика
24 января 2022  13:54
Автор:
Николай Лукоянов

Специалисты Россельхозцентра РТ провели исследования озимых культур на выборочных полях. Ими было проверено общее состояние полей на площади 2,4 тысяч гектаров, сообщает Минсельхоз РТ.

По данным проведенного исследования, содержание сахара в растениях озимых культур находится на хорошем или удовлетворительном уровне. Концетрация сахаров составляет 26–33%.

Также специалисты выявили, что за неделю в Татарстане выпало 25 мм осадков, что является полумесячной нормой.

Специалисты ведомства рекомендуют аграриям проводить систематический контроль за состоянием культур для того, чтобы избежать наличие нежизнеспособных растений в посевах.

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