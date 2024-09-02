В Татарстане за неделю зафиксировано 73 химических отравления

По данным токсикологического мониторинга за период с 23 по 29 августа 2024 года в Республике Татарстан зарегистрировано 73 случая острых отравлений химической этиологии.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ, среди отравившихся преобладают мужчины (60%), женщины составляют 40% от общего числа.

Отравления среди детей (16%) в большинстве случаев произошли из-за ошибочного приема веществ по недосмотру взрослых. 5% отравлений зафиксировано среди подростков.

Из преднамеренных отравлений 44% были совершены с целью одурманивания, 36% – суицидальные.

В структуре случайных отравлений 50% – «ошибочный прием», 28% – «пищевое немикробной этиологии», 19% – «с целью опьянения» и 3% – прочие отравления.

Отдельно зафиксировано 10 случаев отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Место приобретения алкоголя не установлено.