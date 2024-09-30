В Татарстане за неделю зарегистрировано 146 пожаров

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Республика
30 сентября 2024  18:06
Автор:
Эндже Гарафиева

С 23 по 29 сентября пожарные подразделения республики 146 раз выезжали на тушение пожаров. К сожалению, один пожар закончился трагедией - погиб один человек. Еще три человека пострадали в результате пожаров, один человек был спасен.

В МЧС Татарстана напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно при эксплуатации печного отопления.

Так, в Казани из-за нарушения правил устройства печи загорелся садовый дом, в результате чего пострадала пожилая женщина.

На водных объектах республики за прошедшую неделю зарегистрировано два происшествия, погибших и пострадавших нет.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

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