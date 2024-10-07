В Татарстане за неисполнение постановления КДН семь правонарушителей привлечены к ответственности

В Дрожжановском районе семь правонарушителей были привлечены к административной ответственности за невыполнение постановления КДН

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Республика
7 октября 2024  18:18
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Прокуратура Дрожжановского района осуществила проверку соблюдения законодательства, касающегося профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, со стороны различных участников системы профилактики в этом районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Во время проверки выяснилось, что несколько организаций, в том числе сектор опеки и попечительства, отдел образования, а также отделы по делам молодежи, спорта и туризма, а также культуры Исполкома Дрожжановского района, а также социальный приют, Центр занятости и Дрожжановская центральная районная больница, не выполнили в установленный срок предписание КДН.

По результатам проведенной проверки прокурор района инициировал возбуждение административных дел против руководителей указанных организаций и должностных лиц по статье 2.18 Кодекса об административных правонарушениях Республики Татарстан. Всего было составлено семь соответствующих постановлений.

Суд, рассмотрев дело, признал правонарушителей виновными и назначил им штрафы как административное наказание. Постановления вступили в законную силу.

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