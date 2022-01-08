В Татарстане за новогодние каникулы произошло 55 коммунальных аварий

В Татарстане за новогодние праздники произошло 55 коммунальных аварий. Среди них не было серьезных аварий и происшествий в жилищно-коммунальном комплексе. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Так, с начала этого года, в оперативный отдел Минстроя Татарстана поступили 55 случаев. Из них 38 относятся к холодному водоснабжению, семь — по горячему водоснабжению. По газоснобжению произошло пять аварий, четыре — по электроснабжению и одна — по теплоснабжению.

Как отметили в Министерстве строительства, на данный момент, все аварии и происшествия уже устранены.