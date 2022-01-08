 В Татарстане за новогодние каникулы произошло 55 коммунальных аварий
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В Татарстане за новогодние каникулы произошло 55 коммунальных аварий

Среди них не было серьезных аварий и происшествий.

Республика
8 января 2022  16:30
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане за новогодние праздники произошло 55 коммунальных аварий. Среди них не было серьезных аварий и происшествий в жилищно-коммунальном комплексе. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. 

Так, с начала этого года, в оперативный отдел Минстроя Татарстана поступили 55 случаев. Из них 38 относятся к холодному водоснабжению, семь — по горячему водоснабжению. По газоснобжению произошло пять аварий, четыре — по электроснабжению и одна — по теплоснабжению. 

Как отметили в Министерстве строительства, на данный момент, все аварии и происшествия уже устранены.

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