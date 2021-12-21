В Татарстане зафиксировано 272 случая гриппа

В Татарстане за прошедшую неделю выявлено 119 случаев гриппа. Всего же с началом сезона ОРВИ в РТ было зарегистрировано 272 случая заражения этим заболеванием. Об этом на брифинге в Кабмине сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«Мы с вами находимся в активном сезонном подъеме этой заболеваемости – ОРВИ и гриппа. И активно вирус гриппа уже начал выделяться от наших жителей. И мы уже активно диагностируем случаи гриппа, на сегодня в республике Татарстан такх уже 272. 119 случаев – только за последнюю неделю», – отметила глава республиканского Роспотребнадзора.

Во всех районах и городах Татарстана кампания по вакцинации против гриппа уже завершена, сообщила Патяшина, напомнив, что меры профилактики, принимаемые против ковида, также эффективны и против вирусных инфекций.