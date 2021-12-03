В Татарстане за прошедшие сутки от посещения школ отстранено 314 детей с симптомами ОРВИ либо с температурой. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказала заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

Всего с первого сентября отстранено от посещения школ более 22 тыс. детей. Несмотря на высокую заболеваемость детей острой респираторной инфекцией, закрытых на карантин школ нет.

«Сегодня 466 классов находятся на разобщении. Больше всего таких классов в Альметьевске, в Бавлинском, Высокогорском районах, Казани, Челнах, Мамадышском, Мензелинском, Нижнекамском, Сармановском, Тукаевском и Чистопольском районах», — отметила спикер.