В Татарстане за прошлый год более чем на 80% вырос поток индивидуальных туристов

В Татарстане за 2021 год отметили резкий рост числа индивидуальных туристов. Их доля составила более 80% от общего числа путешественников, посетивших республику, даже несмотря на введения противоковидных ограничений. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на коллегии ведомства.

«В 2021 году мы видим прирост в некоторых турцентрах по сравнению с 2019 годом. Это говорит о том, что структура туристического потока поменялась, то есть доля людей, приезжающих с туристическими целями, выросла», – также отметил Иванов.

Турпоток практически восстановился в Казанском Кремле, Великом Болгаре и Чистополе, соообщил глава Госкомитета. Наибольший прирост посетителей в прошлом году относительно 2019 года продемонстрировали Елабуга, Тетюши и остров-град Свияжск.