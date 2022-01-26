 В Татарстане за прошлый год более чем на 80% вырос поток индивидуальных туристов
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В Татарстане за прошлый год более чем на 80% вырос поток индивидуальных туристов

Турпоток практически восстановился в Казанском Кремле, Великом Болгаре и Чистополе.

Республика
26 января 2022  16:24
Автор:
Василина Олейник

В Татарстане за 2021 год отметили резкий рост числа индивидуальных туристов. Их доля составила более 80% от общего числа путешественников, посетивших республику, даже несмотря на введения противоковидных ограничений. Об этом сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на коллегии ведомства.

«В 2021 году мы видим прирост в некоторых турцентрах по сравнению с 2019 годом. Это говорит о том, что структура туристического потока поменялась, то есть доля людей, приезжающих с туристическими целями, выросла», – также отметил Иванов.

Турпоток практически восстановился в Казанском Кремле, Великом Болгаре и Чистополе, соообщил глава Госкомитета. Наибольший прирост посетителей в прошлом году относительно 2019 года продемонстрировали Елабуга, Тетюши и остров-град Свияжск. 

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