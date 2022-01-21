В Татарстане за прошлый год произошло 150 ДТП с участием диких животных

В Татарстане за 2021 год на дорогах произошло 150 ДТП с участием диких животных. В основном, это лоси, косули и кабаны. Аварии происходят в большинстве случае в темное время суток. Об этом рассказали в госкомитете РТ по биологическим ресурсам.

Всего за прошлый год сбили 167 диких животных, а именно 45 кабанов, 95 лосей, 25 косуль и 2 марала. Инциденты часто происхоидил в следующих районах: Пестречинском, Елабужском, Азнакаевском и Альметьевском.

Госкомитет напоминает автомобилистам, что нужно соблюдать скоростной режим и быть очень осторожными и внимательными, особенно рядом с лесополосой или местами обитания животных. Важно не пропускать знаки, информирующие о местах возможной миграции диких животных.

Если вы сбили сами или обнаружили на дороге раненое или погибшее дикое животное, сообщите об этом по телефону экстренной службы 112.