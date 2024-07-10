В Татарстане за разлив нефтесодержащей жидкости на полях оштрафовали компанию

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Республика
10 июля 2024  17:20
Автор:
Эндже Гарафиева

Прокуратура Татарстана установила факт загрязнения сельскохозяйственных земель нефтесодержащей жидкостью в результате прорыва нефтепровода принадлежащего «Российской инновационной топливно-энергетической компании».

 Фото: Россельхозцентр РТ

Инцидент произошел на земельном участке площадью 45 га, входящем в состав единого землепользования хозяйства КП Усяр Аксубаевского района. В ходе проверки установлено, что разлив затронул площадь 893 кв.м, приведя к превышению предельно-допустимой концентрации нефтепродуктов в почве в 2,0-21,1 раз.

По результатам расследования в отношении руководителя группы по добыче нефти и газа Территориально-производственного предприятия «Татритэкнефть» ООО «РИТЭК» было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Прокуратура предписала устранить причины, приведшие к прорыву.

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