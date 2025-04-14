В Татарстане за сутки ликвидировано 10 пожаров

В республике 13 апреля подразделения Государственной противопожарной службы активно реагировали на вызовы жителей. За сутки было зарегистрировано 10 пожаров, из которых 6 произошли в жилом секторе. Кроме того, сотрудники службы совершили 17 выездов по ложным вызовам и 4 раза взаимодействовали с другими службами.

Также они дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. К счастью, на водных объектах происшествий не зафиксировано.

Что касается прогноза на 14 апреля 2025 года, ожидается переменная облачность. Днем обойдётся без осадков. Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5-10 м/с, а местами порывы могут достигать 14 м/с. Максимальная температура воздуха днём колеблется от +8 до +13˚. Однако ночью и утром на отдельных участках дорог есть вероятность образования гололедицы.

ГУ МЧС России по РТ напоминает о необходимости соблюдать осторожность: не разжигайте костры, не поджигайте сухую траву и камыш, не бросайте горящие спички и окурки. В случае пожара незамедлительно звоните по номерам 101 или 112.