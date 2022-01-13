В Татарстане за сутки от коронавируса умерло пять человек

В Татарстане за минувшие сутки от коронавируса скончалось пять человек, сообщает Оперщтаб по борьбе с COVID-19.

По всей республике зарегистрировано 107 случаев заражения, из которых 8 случаев – завозные, остальные – контактные.

Госпитализированы 33 человека, остальные отправлены на домашнее лечение.

В Казани зарегестрировано 70 случаев, в Зеленодольском районе – 12; в Набережных Челнах – 8; в Буинском районе – 4; в Муслюмовском, Нурлатском, Пестречинском, Тюлячинском – по 2 человека, и по 1 – в Камско-Устьинском, Сабинском, Высокогорском районах.



Всего на сегодняшний день в РТ зарегистрировано 43 958 случаев COVID-19.

Умерло за все время 1506 татарстанца, из которых пять человек в минувший сутки.

Всего провакцинировано 2 306 478 человек (прирост 4 502), из них 1 866 321 получили вторую прививку.