В Татарстане за сутки от занятий в школе отстранили 503 школьника

В Республике Татарстан за сутки от занятий в школе отстранили 503 школьника.

Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

«Это лица с температурой и симптомами катаральными явлениями [насморк и кашель]. Всего с нарастанием более 23 тыс. детей за весь период с первого сентября», — отметила спикер.

Также Авдонина добавила, что для борьбы с распространением инфекций, в республике активно применяется мера разобщения классов. На сегодня 280 классов находятся на таком обучении, это порядка 7 тыс. детей.