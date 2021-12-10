 В Татарстане за сутки от занятий в школе отстранили 503 школьника
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В Татарстане за сутки от занятий в школе отстранили 503 школьника

На сегодня около 7 тыс. детей находятся на разобщенном обучении.

Республика
10 декабря 2021  10:30
Автор:
Ольга Полякова

В Республике Татарстан за сутки от занятий в школе отстранили 503 школьника.
Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

«Это лица с температурой и симптомами катаральными явлениями [насморк и кашель]. Всего с нарастанием более 23 тыс. детей за весь период с первого сентября», — отметила спикер.

Также Авдонина добавила, что для борьбы с распространением инфекций, в республике активно применяется мера разобщения классов. На сегодня 280 классов находятся на таком обучении, это порядка 7 тыс. детей.

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