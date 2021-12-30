 В Татарстане за сутки привились чуть более 2,5 тыс. человек
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В Татарстане за сутки привились чуть более 2,5 тыс. человек

Общее число вакцинированных татарстанцев составляет 2 млн 290 тысяч.

Республика
30 декабря 2021  09:54
Автор:
Ольга Полякова

Прирост вакцинированных татарстанцев за сутки составил чуть более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Владимир Жаворонков на брифинге в Кабмине РТ. 

«Это довольно низкая цифра. На это стоит обратить внимание и здесь наша совместная работа безусловно поможет исправить ситуацию», — сказал спикер.

На сегодняшний день в Республике Татарстан провакцинировано 2 млн 290 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 134 тыс. человек. 

Жаворонков отметил, что людей, прошедших вакцинацию более полугода назад в разы больше и призвал татарстанцев ревакцинироваться, чтобы подготовить себя и республику к появлению омикрона.

Напомним, вчера в Татарстане обнаружили 80 новых случаев заражения коронавирусом.

 

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