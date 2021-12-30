В Татарстане за сутки привились чуть более 2,5 тыс. человек

Прирост вакцинированных татарстанцев за сутки составил чуть более 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил Заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Владимир Жаворонков на брифинге в Кабмине РТ.

«Это довольно низкая цифра. На это стоит обратить внимание и здесь наша совместная работа безусловно поможет исправить ситуацию», — сказал спикер.

На сегодняшний день в Республике Татарстан провакцинировано 2 млн 290 тыс. человек. Повторную вакцинацию прошли 134 тыс. человек.

Жаворонков отметил, что людей, прошедших вакцинацию более полугода назад в разы больше и призвал татарстанцев ревакцинироваться, чтобы подготовить себя и республику к появлению омикрона.

Напомним, вчера в Татарстане обнаружили 80 новых случаев заражения коронавирусом.