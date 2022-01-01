В Татарстане за сутки выявили 91 случай заражения ковидом

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 91 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с болезнью.

В стране же зафиксировали 19,7 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Смертельных исходов выявлено 847.

Выздоровело от заражения по всей стране более 33 тысяч человек.