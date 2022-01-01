 В Татарстане за сутки выявили 91 случай заражения ковидом
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В Татарстане за сутки выявили 91 случай заражения ковидом

Всего в России за прошедшие сутки выявлено свыше 19 тыс. случаев.

Город
1 января 2022  12:16

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 91 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с болезнью. 
В стране же зафиксировали 19,7 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 
Смертельных исходов выявлено 847. 
Выздоровело от заражения по всей стране более 33 тысяч человек. 

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